Bosniens Kader mit Topstars Dzeko und Pjanic

Der Kader der bosnischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am 15. November in Wien gegen Österreich und das Testmatch drei Tage später in Las Palmas gegen Spanien wird von den beiden Top-Stars Edin Dzeko (AS Roma) und Miralem Pjanic ( Juventus) angeführt. Kein Platz im 24-Mann-Aufgebot war für Smail Prevljak, dessen Salzburger Klub-Kollege Darko Todorovic ist verletzt.

Dafür holte Teamchef Robert Prosinecki wieder Ermin Bicakcic ( Hoffenheim) und Ognjen Vranjes ( Anderlecht) in den Kader. Dieses Duo hatte beim 1:0 der Bosnier gegen das ÖFB-Team vor zwei Monaten in Zenica verletzungsbedingt gefehlt.

Die Bosnier führen die Gruppe 3 der Nations-League-Liga B mit neun Punkten aus drei Partien an. Ihnen reicht im Happel-Stadion bereits ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied und eigenem Treffer zu Platz eins.

Bosniens Kader:

Tor: Asmir Begovic ( Bournemouth), Ibrahim Sehic (Erzurumspor), Vedran Kjosevski ( FK Zeljeznicar)

Abwehr: Ognjen Vranjes ( Anderlecht), Toni Sunjic ( Dynamo Moskau), Ervin Zukanovic (Genoa), Ermin Bicakcic ( Hoffenheim), Eldar Civic ( Sparta Prag), Bojan Nastic ( KRC Genk)

Mittelfeld: Miralem Pjanic ( Juventus Turin), Edin Visca (Istanbul Basaksehir), Muhamed Besic ( Middlesbrough), Haris Duljevic ( Dynamo Dresden), Gojko Cimirot ( Standard Lüttich), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Goran Zakaric ( Partizan Belgrad), Sanjin Prcic (Levante), Rade Krunic ( Empoli), Deni Milosevic (Konyaspor), Amer Gojak ( Dinamo Zagreb)

Angriff: Edin Dzeko (AS Roma), Kenan Kodro ( FC Kopenhagen), Riad Bajic (Istanbul Basaksehir), Ermedin Demirovic (Sochaux)