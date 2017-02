Der FC Augsburg hat Werder Bremen in einer unterhaltsamen Partie 3:2 besiegt. Die Augsburger drehten das erste Sonntagsspiel der deutschen Fußball-Bundesliga nach zweimaligem Rückstand, wobei Raul Bobadilla aus abseitsverdächtiger Position erst in der 94. Minute die Entscheidung herbeiführte. Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic spielte wie Martin Hinteregger auf der Gegenseite durch.

Junuzovic leitete das 1:0 der Bremer durch Theodor Gebre Selassie (26.) mit einer Freistoßflanke ein. Jonathan Schmid glich nur zwei Minuten später aus. Hinteregger leistete sich im Abwehrzentrum wenige Fehler, allerdings bewertete Schiedsrichter Christian Dingert in der 64. Minute einen Zweikampf im Strafraum als Vergehen des Kärntners, der deswegen fast zur tragischen Figur geworden wäre. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Max Kruse zur erneuten Bremer Führung - es war das 3.000. Tor in der Bundesliga-Historie von Werder.

Weil der Südkoreaner Koo Ja-cheol in der 79. Minute zum 2:2 traf, durften die Augsburger aber bis zum Ende hoffen. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff gelang Bobadilla tatsächlich der umjubelte Siegtreffer. Dabei hatte Bremen beim Stand von 2:1 mehr Drang zum Tor als der Gegner und war der vorzeitigen Entscheidung sehr nahe.

Bei den Hausherren kam der Ex-Salzburger Georg Teigl in der 63. Minute für Torschütze Schmid ins Spiel. Werder trat ohne den verletzten Florian Grillitsch an, Florian Kainz saß auf der Bank. Während Augsburg sich auf den zehnten Tabellenplatz schob, sind die Hanseaten nach der dritten Niederlage nacheinander als 15. in höchster Abstiegsnot.

19. Runde:

Freitag, 03.02.2017 Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen 1:0 HSV: ohne Gregoritsch (verletzt). Leverkusen: Baumgartlinger bis zur Pause, Özcan Ersatz, ohne Dragovic (verletzt) Samstag, 04.02.2017 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 Bayern: Alaba ab 77., ohne Friedl. Schalke: Schöpf, Burgstaller bis 73. Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:0 Hertha BSC Berlin - FC Ingolstadt 04 1:0 Ingolstadt: Suttner spielte durch, Hinterseer ab 66. 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 Köln: Trainer Stöger 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:0 Mainz: ohne Onisiwo (krank) Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0 Leipzig: Ilsanker spielte durch, ohne Sabitzer (krank), Trainer Hasenhüttl Sonntag, 05.02.2017 FC Augsburg - Werder Bremen 3:2 Augsburg: Hinteregger spielte durch, Teigl ab 63. Bremen: Junuzovic spielte durch, Kainz Ersatz, Grillitsch nicht im Kader. Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 17.30

