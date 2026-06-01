Neue Machtverhältnisse bei der Wiener Austria

Bei der Wiener Austria haben sich die Machtverhältnisse wieder einmal verschoben. Zwei sind einer zu viel, die Austria leistete sich bekanntlich den Luxus eines Sportvorstands und eines Sportdirektors.

Michael Wagner schmiss als Sportdirektor hin, Tomas Zorn hat als Sportvorstand nun das alleinige Sagen. Er kam auf Vorschlag seines Vorgängers Jürgen Werner, zu dem er regelmäßig Kontakt halten soll. Wagner wiederum war von AG-Vorstand Harald Zagiczek ins Rennen geworfen worden.