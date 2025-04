Zerstörte Toiletten, herausgerissene Türen und Waschbecken: Verstörende Bilder verwüsteter Stadion-Sanitärräume lösten in den vergangenen Monaten immer wieder Kopfschütteln und Wut aus.

Dieser geistige Dünnpfiff ist nicht nur bei Wiener Derbys zwischen Rapid und Austria in den vergangenen Jahren zu beobachten, auch in Deutschland muss man diesen abartigen Fan-Trend erst einmal verdauen. In Hartberg fielen Rapid-Fans gar mit der Klotür ins Haus, indem man sie Richtung Polizei warf.

Fast scheint es, als sei das Demolieren von Klos im Gästebereich zu einer neuen Sportart einiger Fans geworden.