Aufreger bei Sturm-Sieg: Hat der VAR die Meisterschaft entschieden?

Mit dem 2:1-Erfolg in Salzburg hat Sturm Graz die Weichen Richtung Titel gestellt. Die Grazer führen drei Punkte vor der Austria und fünf vor Salzburg. Hätte Sturm die Partie verloren, wäre jetzt Salzburg an der Spitze. Klar, noch ist nichts entschieden, es sind noch sieben Runden zu spielen. Dennoch sind viele Experten der Meinung, dass dieser Sieg einen vorentscheidenden Charakter hat. Doch wie jetzt klar wurde, hätte er so nie zustande kommen dürfen.