Der Europacup-Auftakt führt die Wiener Austria nach Lettland. Nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel der ersten Runde der Conference-League-Qualifikation legte Liepaja in Montenegro gegen Decic Tuzi einen 2:1-Sieg nach Rückstand nach. Der Tabellenvierte Lettlands steht mitten im Ligabetrieb, hat zuletzt aber auf nationaler Ebene nur eines der jüngsten sechs Spiele nicht verloren. Die Austria tritt am 23. Juli zunächst auswärts an, das Rückspiel in Wien folgt eine Woche später.