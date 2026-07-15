Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Die Austria kennt ihren Gegner im Europacup

Die Wiener müssen zum Auftakt nach Lettland reisen. Die Aufgabe scheint lösbar zu sein.
15.07.2026, 23:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Austria-Trainer Stephan Helm (li.)

Der Europacup-Auftakt führt die Wiener Austria nach Lettland. Nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel der ersten Runde der Conference-League-Qualifikation legte Liepaja in Montenegro gegen Decic Tuzi einen 2:1-Sieg nach Rückstand nach. Der Tabellenvierte Lettlands steht mitten im Ligabetrieb, hat zuletzt aber auf nationaler Ebene nur eines der jüngsten sechs Spiele nicht verloren. Die Austria tritt am 23. Juli zunächst auswärts an, das Rückspiel in Wien folgt eine Woche später.

Überzeugender Testspielsieg von Rapid gegen Panathinaikos
Mehr vom Fußball
Austria Wien Conference League
Agenturen, FLOP  | 

Kommentare