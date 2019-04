Atalanta Bergamo im italienischen Cup-Finale

Atalanta Bergamo und Lazio Rom bestreiten das Finale im italienischen Fußball-Cup. Einen Tag nach dem Sieg von Lazio über Milan schlug Atlanta im zweiten Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag Fiorentina mit 2:1 (1:1). Nach dem 3:3 im Hinspiel stieg der auch in der Serie A in den vorderen Plätzen liegende Club aus der Lombardei damit ohne großes Zittern auf.

Der Siegestreffer schoss der Argentinier Alejandro Gomez in der 69. Minute. Fiorentina war durch Luis Muriel bereits in der 3. Minute in Führung gegangen, Josip Ilicic (14.) gelang aber schon nach einer knappen Viertelstunde per Elfmeter der Ausgleich. Das Finale der Coppa Italia steigt am 15. Mai in Rom.