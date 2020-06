Anwälte erklären Messi für unschuldig

Die Anwälte von Fußball-Star Lionel Messi haben sich am Freitag überzeugt davon gezeigt, dass ihr Mandant keine Steuerhinterziehung begangen habe. Der spanische Justiz hatte am Donnerstag gegen den Argentinier sowie dessen Vater Horacio Messi offiziell Ermittlungen wegen des Verdachts des Steuerbetrugs aufgenommen. Die Vernehmung der beiden wurde für 17. September angesetzt. Es geht um eine Summe von mehr als vier Millionen Euro.

"Wir glauben fest an die Unschuld unseres Klienten", hieß es von den Anwaltsgruppe Juarez Veciana wenig überraschend in einer Aussendung. "Er respektiert das spanische Gesetz bis ins Letzte. Wir versichern, dass er alles, was verlangt wird, nachzahlen würde. Aber wir sind überzeugt, dass er bereits alles gesetzesgemäß beglichen hat."