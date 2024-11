Nach Angriffen: UEFA verlegt Maccabi-Spiel von Istanbul nach Debrecen

Wenige Tage nach gewaltsamen Zusammenstößen von propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans in Amsterdam hat die Europäische Fußball-Union UEFA das nächste Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv in der Europa League auf neutralen Boden verlegt. Das Duell am 28. November gegen den Istanbuler Traditionsclub Besiktas findet in der ungarischen Stadt Debrecen statt. Zuschauer sind nach einem Beschluss der ungarischen Behörden nicht zugelassen, hieß es weiter.