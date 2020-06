Adrian Grbic auf dem Weg zum Top-Torjäger

Sein Talent ließ Grbic bereits in ganz jungen Jahren bei Rapid Wien aufblitzen. Im Nachwuchs der Grün-Weißen entwickelte sich der offensive Spieler zu einem richtigen Star. 17 Tore in der U-16-Meisterschaft und neun Treffer in acht Spielen für die U 18 machten ausländische Scouts auf ihn aufmerksam. Speziell die Verantwortlichen des VfB Stuttgart bekundeten offen ihr Interesse an dem österreichischen Juwel und konnten nach exzessiven Verhandlungen die Rapidler von einem Transfer überzeugen.