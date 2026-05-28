Nach 3 Meistertiteln in Serie: Neuer Vertrag für Wackers Erfolgscoach
Sebastian Siller ist der Platz in den Geschichtsbüchern des FC Wacker Innsbruck sicher. Schwer vorstellbar, dass es noch einmal einen Trainer gibt, der mit dem Traditionsverein in drei verschiedenen Ligen den Meistertitel feiern kann.
Dem 37-Jährigen gelang mit dem FC Wacker der Durchmarsch aus der Tiroler Liga (5.Leistungsstufe) zurück in die 2. Bundesliga. Seit dem Pfingstmontag, seit dem 3:1-Erfolg im Kerschdorfer Tirol Cup gegen WSG Tirol II darf sich Siller auch Double-Trainer nennen.
1.139 Tage im Amt
Mittlerweile ist auch endlich die Tinte unter dem neuen Vertrag trocken. Sebastian Siller verlängert bei den Innsbruckern, die Vereinsführung schenkt dem Trainer-Rookie - Wacker ist seine erste echte Station - zurecht weiter das Vertrauen.
So eine Kontinuität auf dem Trainerstuhl ist selten. Sebastian Siller ist Stand Donnerstag (28.Mai) seit 1.139 Tagen im Amt - damit ist er in der langen Geschichte des FC Wacker die Nummer 4.
Nur drei Trainer hatten eine längere Amtszeit: Klub-Legende Franz Wolny (1980 - 1983) coachte Wacker 1.335 Tage, Walter Kogler (2008 - 2012) saß 1.592 auf der Innsbrucker Bank. Der legendäre Ernst Happel (1987 bis 1991) brachte es sogar auf 1.614 Tage.
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