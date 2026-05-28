Nach 3 Meistertiteln in Serie: Neuer Vertrag für Wackers Erfolgscoach

Sebastian Siller ist der Platz in den Geschichtsbüchern des FC Wacker Innsbruck sicher. Schwer vorstellbar, dass es noch einmal einen Trainer gibt, der mit dem Traditionsverein in drei verschiedenen Ligen den Meistertitel feiern kann.

Dem 37-Jährigen gelang mit dem FC Wacker der Durchmarsch aus der Tiroler Liga (5.Leistungsstufe) zurück in die 2. Bundesliga. Seit dem Pfingstmontag, seit dem 3:1-Erfolg im Kerschdorfer Tirol Cup gegen WSG Tirol II darf sich Siller auch Double-Trainer nennen.