Zweitligist Austria Salzburg: Mit 6.000 Fans zum Auswärtsspiel

Der FC Liefering ist gemeinhin nicht als Zuschauermagnet und Publikumsattraktion bekannt. Wenn der Zweitligist an diesem Sonntag aber zur Matinee (10.30 Uhr) bittet, dann wird das Stadion in Wals-Siezenheim überrannt werden – von Anhängern der Gästemannschaft. Austria Salzburg mobilisiert die Massen für das kleine, aber umso prestigeträchtigere Lokalderby gegen das Farmteam von Red Bull. Die Südtribüne, auf der die Fans des ambitionierten Zweitliga-Aufsteigers Platz finden, ist schon jetzt restlos ausverkauft.

Die Austria wird von mehr als 6.000 Anhängern zum Match begleitet – das übersteigt die Kapazität im eigenen Max-Aicher-Stadion (1.566 Plätze) gleich um das Vierfache.

Publikumsmagnet „Das ist das wirklich Besondere an diesem Spiel: Alle Austrianer haben die Gelegenheit, dieses Match zu sehen“, sagt David Rettenbacher, der Obmann des Traditionsvereins. Bei der Austria träumen sie zu Recht davon, in der 2. Liga mehr Publikum ins Stadion locken zu können als RB Salzburg zuletzt in der Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz (8.450).

Für die Verantwortlichen beim Aufsteiger soll der Auftritt am Sonntag vor allem auch Signalwirkung haben – an die Politik, wie auch an Sponsoren. Bei der Austria handelt es sich um keinen gewöhnlichen Zweitligisten, die Rahmenbedingungen in Salzburg gehen mit dem Potenzial, das in diesem Verein schlummert, freilich nicht konform. „Wir werden kleiner gehalten, als wir sind“, sagt Obmann David Rettenbacher.

Herzensangelegenheit Mittelfristig hofft die Austria auf ein adäquates Stadion, um den nächsten Entwicklungsschritt als Verein gehen zu können. Rein sportlich hat der Aufsteiger schon schneller in der 2. Liga Fuß gefasst als gedacht.