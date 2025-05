Nach Kraftakt im Schlager: Ein Kultklub steht vor der Rückkehr in die Bundesliga

Die 2.Bundesliga wird in der kommenden Saison mit einem Verein mit langer Tradition und großer Fanschar bereichert werden: Austria Salzburg steht vor der Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse.

Das Duell mit Verfolger SC Imst wurde zur erwarteten Nervenschlacht und war in jeglicher Hinsicht ein Spitzenspiel. Mit 1.766 Besuchern war das Max-Aicher-Stadion ausverkauft, die Austria hätte gut und gerne drei Mal so viele Tickets an den Fan bringen können.