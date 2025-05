Fan-Ansturm bei Austria Salzburg, Osten vor Meister ohne Aufstieg

Seit Red Bull in Salzburg am Ball ist, machen die Violetten ihr eigenes Ding und kämpften sich von den Niederungen des Amateurfußballs nach oben. Nun klopft die Austria vehement an die Tür zur Bundesliga.

Grünes Licht

„Die Zeit ist jetzt reif für den Aufstieg. Einen ersten Etappensieg haben wir ja schon gefeiert“, sagt der langjährige Vorstand Stefan Schubert. Denn im Gegensatz zum Vorjahr bekam die Austria diesmal die Lizenz, das Stadion erfüllt nun alle Kriterien.

Damit sind die Salzburger deutlich besser gerüstet als beim Zweitligaabenteuer in der Saison 2015/’16. Damals musste der Klub seine Heimspiele fernab der Heimat in Schwanenstadt oder am FAC-Platz austragen. Der riesige Schuldenberg (1,4 Millionen Euro), den die Austria in dieser Saison angehäuft hatte, konnte nach einem Kraftakt 2024 endgültig abgetragen werden.

Die Verantwortlichen in Salzburg haben die Lehren aus diesem Desaster gezogen. Auch bei einem Meistertitel wird die finanzielle Vernunft über die Aufstiegseuphorie siegen. „Wir können uns keine Profis leisten“, erklärt Obmann David Rettenbacher, der sein Amt ehrenamtlich ausübt und wie die meisten, die rund um den Verein mitwirken, ein riesiger Idealist ist. „Ich würde von der Austria auch kein Geld nehmen wollen.“