Liefering gewinnt Zweiliga-Schlager gegen Lafnitz

Der FC Liefering hat sich am Montag im Duell des Ersten mit dem vor der 7. Runde Zweiten der 2. Liga durchgesetzt. Der Tabellenführer besiegte den SV Lafnitz mit 1:0 (0:0). Luka Sucic erzielte in der 87. Minute mit einem Distanzschuss das Goldtor für die "Jungbullen", die mit zumindest zwei Punkten Vorsprung vorne bleiben. Blau Weiß Linz könnte mit einem Erfolg beim GAK am Montagabend Rang zwei von Lafnitz übernehmen.

Wacker Innsbruck gelang nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen der zweite Saisonsieg. Der Japaner Atsushi Zaizen traf auswärts gegen den FC Dornbirn schon in der 6. Minute entscheidend. Die Dornbirner kassierten wie Lafnitz ihre erst zweite Saisonniederlage. Liefering ist als einziges Team der Liga weiter ungeschlagen.