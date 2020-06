Fuchs: "Wir spielen jetzt cleverer"

Christian Fuchs ist nicht nur in Deutschland angekommen, diese Saison hat er erstmals die Königsklasse erreicht. Mit Traditionsverein Schalke. Er war unter Rangnick und Stevens Stammspieler. 3990 Minuten hat er diese Saison in Meisterschaft, Europa League, Cup und Supercup gespielt. So lange wie kein anderer österreichischer Legionär in Deutschland. Nächste Woche ist er mit Schalke auf US-Tour, danach beim Team.



KURIER: Wird das Spiel am Samstag in Bremen ein Genussprojekt?

Christian Fuchs: Es fahren sicherlich ein paar Tausend Fans mit nach Bremen. Wir wollen uns gebührend verabschieden und unsere Leistung bringen. Auch wenn wir es lockerer angehen lassen können.



Sie haben als Stammspieler auch Ihren Anteil an Platz drei und damit an der Qualifikation für die Champions League, Sie haben in dieser Saison nur wenige Spiele auslassen müssen.

Mir persönlich ist alles aufgegangen. Ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, was mich sehr stolz macht. Denn es hat doch einige gegeben, die mir das nicht zugetraut haben. Aber es war vor allem ein Supergefühl, weil wir als Mannschaft dieses Ziel erreicht haben.



Aber es war auch Ihre Leistung, die honoriert wird. Englische Medien brachten Ihren Namen mit Manchester United in Verbindung, spanische gar mit Barcelona.

Es gab keinen Kontakt mit den Klubs, ich habe noch drei Jahre Vertrag bei Schalke und fühle mich hier sehr wohl. Aber es soll Schlimmeres passieren, als dass man in Zusammenhang mit solchen Klubs genannt wird.



Fast 50 Spiele in einer Saison – gibt es da das eine oder andere Wehwehchen?

Na klar. Schon seit einem halben Jahr habe ich Schmerzen im Leistenbereich, die auf die Bauchmuskulatur ausstrahlen. Diese Schmerzen sind meine ständigen Begleiter.