Fuchs blüht bei Schalke auf

Am Karsamstag wird Christian Fuchs 25. Jahre alt. Mit Schalke 04 hat der Niederösterreicher aber schon einige Feiertage hinter sich. Vier Spiele hat der deutsche Traditionsklub in den letzten zwei Wochen gespielt und alle vier gewonnen. Schalke steht im Viertelfinale der Europa League und in der Bundesliga-Tabelle auf Rang drei, der im Sommer berechtigt, in der Qualifikation für die Champions League anzutreten. "Das ist aber nur eine Momentaufnahme", sagt Fuchs. "Wir dürfen uns daher nicht auf den Erfolgen ausruhen, sondern müssen darauf aufbauen."

Schon am Donnerstag könnte er mit seinen Kollegen wieder feiern, aber es wartet eine schwere Aufgabe. Bilbao kommt zum Hinspiel in der Europa League nach Deutschland. Die Spanier haben im Achtelfinale Manchester United aus dem Bewerb geschmissen, danach in der Meisterschaft aber gegen Valencia 0:3 verloren und gegen Gijon daheim nur ein 1:1 erreicht. Fuchs: "Aber sie sind ein tolles Team, wir müssen voll konzentriert in das Spiel gehen. Es wartet viel Arbeit auf uns."