Freund sagte Chelsea ab und bleibt Sportchef in Salzburg

"Wie ich bereits in Interviews bestĂ€tigt habe, gab es Interesse des FC Chelsea an meiner Person. Wenn ein derart großer Klub anfragt, ehrt das nicht nur mich und die Arbeit des FC Red Bull Salzburg, es ist natĂŒrlich auch ein Umstand, der persönliche Überlegungen nach sich zieht. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin, und ein Wechsel fĂŒr mich nicht infrage kommt", erklĂ€rte Freund.

Er will sich weiter ganz der nationalen und internationalen Herausforderungen mit den Roten Bullen widmen. "Wir stecken mitten in einer höchst intensiven Phase und haben wichtige Aufgaben in Bundesliga, Cup und Champions League zu erledigen - darauf richten sich mein ganzer Fokus und meine ganze Konzentration", so der Sportdirektor. Salzburg fĂŒhrt die Bundesliga an und ist mit zwei 1:1-Remis gegen Milan und ausgerechnet Chelsea mit Bravour in die Champions League gestartet.