Freud und Leid in Vorarlberg: Altach verliert, Lustenau siegt

Hartberg - Altach 2:1 (1:0)

Den Rax-Platz in Wien-Favoriten kennt Altachs neuer Trainer Miroslav Klose schon von seinem Pflichtspieldebüt im Cup beim Team Wiener Linien Elektra. Zum Liga-Auftakt ging es am Sonntag für den deutschen Weltmeister etwas weiter südlich auf die Trainerbank in der Profertil-Arena - und musste eine 1:2-Niederlage in Hartberg mitansehen.

Da stand er nun in Hartberg, der 44-jährige Deutsche, der in Polen geboren wurde. Klose gibt sich als sportlicher Trainer, er trägt Trainingshose und T-Shirt. Er sitzt nicht auf der Bank, er redet viel, verzichtet aber auf große Gesten. Klose will mit seinen Altachern eigentlich Ballbesitz-Fußball spielen. Aber wenn man so oft den Ball verliert, dann kann es nichts werden damit.