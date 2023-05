Freiburg verlor mit Kolb und Schasching DFB-Pokal-Finale der Frauen

Die ÖFB-Teamspielerinnen Lisa Kolb und Annabel Schasching haben mit ihrem Klub Freiburg das deutsche Fußball-Pokalfinale verloren.

Die Breisgauerinnen mussten sich am Donnerstag vor 44.808 Zuschauern in Köln dem VfL Wolfsburg mit 1:4 geschlagen geben. Kolb wurde bei Freiburg in der 55. Minute ausgewechselt, Schasching kam in der 74. Minute aufs Feld.