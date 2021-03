Das Abenteuer Europa ist für SKN-Damen vorbei

Bis zur 25. Minute: Balog foulte Larsson 25 Meter vor dem SKN-Tor, der folgende Freistoß sorgte für Diskussionen. Schough flankte zu Seger, Berglund scheiterte an SKN-Torfrau Kresche, der Ball flog weiter, Biroova versuchte noch, auf der Linie zu retten, kam aber zu spät – 0:1. Die Frage nach einer etwaigen Abseitsstellung beantwortete das russische Schiedsrichterteam eher überraschend negativ. Ein Wirkungstreffer: Malmö gewann Vorteile, und Larsson legte nach einem Solo das 0:2 nach (42.).

Der SKN startete in Hälfte zwei energisch. Bereuter bot sich nach einem Fehler in Malmös Defensive die große Chance zum Anschlusstreffer, sie scheiterte aber aus zwölf Metern an Torfrau Labbé (53.). Und offensiv ging es auch weiter, doch Chancen blieben Mangelware. Die eingetauschte Lisa Makas brachte Schwung, schoss aus zwölf Metern übers Tor (72.), scheiterte an Labbé (78.) – und konnte doch nicht mehr für die erhoffte Wende sorgen.