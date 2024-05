Fiesta: Die Kickerinnen vom FC Barcelona holen erneut die Champions League

Die spanische Offensivspielerin Bonmatí brachte das Team von Trainer Jonatan Giraldez, der den Klub nach drei Jahren mit einem neuerlichen Triumph verlassen wird, dabei in Führung. Nach der torlosen ersten Hälfte fiel die Entscheidung nach der Pause. Bonmatí hatte dabei etwas Glück, weil ihr Abschluss zur Führung aus spitzem Winkel abgefälscht war (63. Minute). Für die endgültige Entscheidung sorgte Alexia Putellas in der Nachspielzeit (90.+5).

Barcelona revanchierte sich damit für die überraschende Endspiel-Niederlage 2022 in Turin gegen Olympique. Alle vier vorherigen Duelle gegeneinander hatte Lyon für sich entschieden, darunter neben dem Finale 2022 (3:1) auch das Endspiel 2019 (4:1). Barcelona darf sich nach dem Gewinn der Meisterschaft und des nationalen Pokals nun auch über das Triple freuen, darf eine absolut erfolgreiche Saison abschließen. Lyon ist immerhin Meister und Cupgewinner in Frankreich – es waren also die beiden wohl besten Klubs Europas am Werk.

Im vergangenen Jahr hatte der spanische Weltklub Barcelona im Endspiel mit 3:2 gegen den VfL Wolfsburg gesiegt.