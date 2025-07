Die Niederländerin stand als Teamchefin seit 2017 in jedem Finale. Als Cheftrainerin der Niederlande erreichte sie 2017 das Heim-EM-Finale und gewann den Titel gegen Dänemark. Im WM-Finale von 2019 verlor sie mit Oranje gegen die USA. Bei der EM 2022 gewann sie wieder eine Heim-EM, diesmal mit England. 2023 führte sie die Lionesses wieder ins Finale, diesmal der WM, verlor aber gegen Spanien.

Dass sie den englischen Fußball mit dem Europameistertitel 2022 zur ersten großen Trophäe seit 1966 führte, rechnet man ihr auf der Insel hoch an. Der große Druck ist zwar weg. Aber die Titelverteidigung mit dem Starensemble Englands, mit den Stars rund um Beth Mead , Leah Williamson und Georgia Stanway ist das Ziel. Die Erwartungshaltung ist hoch. „Mein Zugang ist derselbe. Ich mache mir nur ein bisschen weniger Sorgen“, sagt Sarina Wiegman.

Hungrige Französinnen

In der Gruppe mit den starken Französinnen, den Niederländerinnen und Wales gibt es nichts geschenkt auf dem Weg ins Viertelfinale.

Die wohl schwierigste Prüfung in der Gruppenphase wartet bereits am ersten Spieltag, wenn es heute, Samstag, (21 Uhr/live ORF Sport+) in Zürich gegen Frankreich geht.