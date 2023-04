Frauen-EM 2025 der Fußballerinnen an die Schweiz vergeben

Der Exekutivrat der UEFA entschied am Dienstag in Lissabon, die Fußball-Europameisterschaft 2025 der Frauen, an die Schweiz zu vergeben.

Die Schweizer Kandidatur setzte sich gegen jene von Frankreich, Polen sowie der Vierer-Bewerbung von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden durch.