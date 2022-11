Frankreichs Star Pogba verpasst die WM

Neben Pogba bangt mit Romelu Lukaku offenbar ein weiterer Star der italienischen Liga um die WM. Lukaku kehrte erst vor anderthalb Wochen nach einer zweimonatigen Verletzungspause wieder auf den Platz zurĂŒck. Wie sein Klub Inter Mailand nun mitteilt, hat sich der Belgier offenbar wieder verletzt. Die Oberschenkelverletzung des 29-jĂ€hrigen Belgiers soll in den nĂ€chsten Tagen nochmals beurteilt werden. Mindestens das letzte Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag in MĂŒnchen wird er aber verpassen.

In italienischen Medien wird spekuliert, Lukaku könne erst im nÀchsten Jahr wieder spielen und damit die WM verpassen. Belgien bestreitet das erste Spiel am 23. November gegen Kanada.