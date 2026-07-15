Neustart in der 6. Liga? Ex-Klub von Zinedine Zidane stürzt ab

Der Absturz des sechsfachen französischen Meisters Girondins Bordeaux geht weiter. Wegen millionenschwerer Zahlungslücken ist der Ex-Klub von Zinedine Zidane von der vierten bis mindestens in die sechste Liga zwangsversetzt worden. Das entschied am Mittwoch die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG, die 1984 extra zur Prüfung und Überwachung französischer Profifußballclubs eingerichtet wurde.

Konkret wurde Girondins aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden - vorausgesetzt, der Fußball-Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht sogar die Liquidation des Vereins im Raum. Aktuell geht es um einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro, der unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Klubs resultiert. Ein Verkauf von Girondins an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte zuletzt.