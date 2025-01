Frankreichs Teamchef Deschamps hört 2026 auf

Deschamps' Vertrag läuft nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko aus. Frankreich muss sich für die Endrunde noch qualifizieren. „Da wird es aufhören, weil es irgendwann aufhören muss“, sagte Deschamps. Er habe „mit demselben Verlangen und der Leidenschaft versucht, Frankreich am höchsten Level zu halten“, meinte er.

2026 sei aber ein sehr guter Moment, aufzuhören. In Frankreich wird damit eine Ära enden. Der als ehemaliger Nationalspieler hoch dekorierte Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus

Er trat damals die Nachfolge von Laurent Blanc an. Sein größter Erfolg mit der Équipe Tricolore war der Gewinn des WM-Titels 2018 in Russland. Vier Jahre später erreichten die Franzosen in Katar erneut das Finale, das sie gegen Argentinien im Elfmeterschießen verloren. Zuletzt hatte es aber Kritik am Coach und der Mannschaft gegeben.