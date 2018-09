Frankfurt-Sportvorstand Bobic stärkte Hütter den Rücken

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic fordert Geduld mit dem neuen Trainer Adi Hütter. "Natürlich könnten es nach drei Spielen mehr Punkte sein. Aber wir sind nicht auf einem Weg, auf dem wir unruhig werden müssten. Es braucht seine Zeit", sagte der Funktionär des deutschen Fußball-Cupsiegers in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" (Donnerstag-Ausgabe).

Die Eintracht hat unter dem Vorarlberger Hütter bisher vier von fünf Saisonpflichtspielen verloren. In der Liga gab es drei Punkte aus drei Spielen. Davor hatten die Frankfurter aber auch Niederlagen im DFB-Pokal und im Supercup hinnehmen müssen. Am Donnerstagabend (18.55 Uhr) startete das Hütter-Team mit einem Gastspiel beim Vorjahresfinalisten Olympique Marseille in die Europa League.

"Ich wünsche vor allem dem Trainer, dass die Ergebnisse bald stimmen, weil es ihm mehr Sicherheit geben würde", erklärte Bobic. Mit Blick auf andere in der Kritik stehende Coaches wies der frühere deutsche Nationalstürmer auf den frühen Zeitpunkt in der neuen Spielzeit hin. "Man kann nicht ernsthaft nach zwei, drei Spielen schon alles infrage stellen. Jetzt geht doch die Saison erst richtig los", meinte Bobic.