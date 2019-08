Florian Mader: Der Dino von Liga-Neuling WSG Tirol

Denn der Verein stand beim Neustart in der Westliga ohne Mannschaft da, bei der WSG Wattens-Wacker erhielten dann zahlreiche Talente das Vertrauen und sorgten mit dem Durchmarsch in die Bundesliga für einige emotionale Sternstunden. "Für uns junge Spieler war das ein riesiger Karriereschritt. Ich denke heute noch gerne an das Relegationsspiel gegen Schwechat vor 14.000 Leuten im Tivolistadion", sagt Mader.

Der Mittelfeldstratege, der in einem Monat 37 wird, und sein Mannschaftskollege Pascal Grünwald sind die letzten beiden Spieler dieser Generation, die heute noch in der Bundesliga am Ball ist. Altach-Goalgetter Hannes Aigner hatte im Frühjahr seine Karriere beendet, auch der Weerberger gehörte dem Team an, das 2002 in der Westliga durchgestartet war.

Florian Mader überkommt keine Wehmut, wenn er heute mit bald 37 auf seine Laufbahn zurück blickt. "Erstens habe ich nichts verpasst, und zweitens habe ich sehr viel erleben dürfen", sagt der Wipptaler. Nie und nimmer hätte er damit gerechnet, dass er auf seine alten Tage noch einmal in der Bundesliga spielen darf. " Wattens hatte den Aufstieg ja eigentlich erst für diese Saison geplant", weiß Mader.

So kommt er jetzt unerwartet noch in den Genuss von Duellen mit ehemaligen Klubs. In der ersten Runde machte das Wiedersehen besonders große Freude, als Aufsteiger WSG Tirol überraschend die Wiener Austria mit 3:1 besiegte. Mit den Violetten war Mader in der Saison 2012/'13 Meister geworden.