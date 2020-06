Florian Klein wechselt zu Salzburg

Jahrelang wurde Salzburg (zu Recht) dafür kritisiert, dass die Außenverteidigerpositionen trotz eines riesigen Kaders nicht optimal besetzt sind. Kommende Saison soll das anders werden.

Jedenfalls wurde die rechte Seite am Mittwoch gleich doppelt besetzt. Um 12.28 Uhr wurde offiziell per eMail bekannt gegeben, dass der 27-jährige Schweizer Christian Schwegler, der schon seit 2009 in Salzburg spielt, seinen diesen Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert hat.