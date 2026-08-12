Nur noch Formsache: Schmid und Grillitsch fix in Italien

Romano Schmid und Florian Grillitsch spielen künftig für den italienischen Serie-A-Klub Frosinone Calcio . Die Transfers waren seit Tagen so gut wie fix, wie auch der KURIER berichtete.

Schmid unterschreibt beim Serie-A-Aufsteiger einen Vertrag bis 2030, Grillitsch bindet sich für eine Saison bis 2027 - mit Option auf ein weiteres Jahr.

Während Grillitsch nach seiner Vertragsauflösung bei Braga ablösefrei nach Frosinone wechselt, bringt Schmid seinem langjährigen Arbeitgeber Werder Bremen eine festliche Ablösesumme in der Höhe von 8,5 Millionen Euro.