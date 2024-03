Schock in Florenz: Manager kämpft nach Herzstillstand ums Überleben

Der Manager des italienischen Erstligisten Fiorentina wird nach einem Herzstillstand kurz vor einem Ligaspiel bei Atalanta Bergamo weiter intensivmedizinisch behandelt. Wie der Club aus Florenz am Montag mitteilte, wurde Generaldirektor Joe Barone in einer Mailänder Klinik operiert und befinde sich in kritischem Zustand. Außerdem bestätigte der Verein, dass der 57-jährige Barone am Sonntagnachmittag einen Herzstillstand erlitten hatte.