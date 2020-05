Finanzieller Verlust: Schweizer Klubs sind gegen Geisterspiele

FC-Zürich-Präsident Ancillo Canepa hat Angst, dass die Klubs an Geisterspielen zugrunde gehen: „Für die Liga bedeuten Geisterspiele einen Gesamtverlust von rund 20 Millionen Franken (rund 18,9 Mio. €). Und solange man nicht weiß, wie das finanziert werden kann, fragt sich tatsächlich, ob wir überhaupt weiterspielen können“, meinte der 66-Jährige in der Boulevardzeitung Blick. Ob sein Verein überleben wird können, dazu wollte Canepa keine Auskunft geben: „Das will ich öffentlich nicht kommentieren. Aber wie für die meisten Klubs ist die Fortführung nicht sichergestellt. Dazu stellt sich die Frage, ab wann wir in der neuen Saison wieder vor Zuschauer spielen können. Das finanzielle Problem würde sich mehr als potenzieren.“ Im Prinzip hält der FCZ-Präsident Geisterspiele für den „sportlich richtigen Weg. Aber für den Profifußball ist es noch keine Lösung. Erst muss die Finanzierung stehen.“