Finaler CL-Kracher live: So steht es bei Salzburg gegen Sevilla

Die Ausgangsposition ist weitaus besser als in den beiden vergangenen Jahren. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg benötigt am Mittwoch-Abend (21 Uhr/live ServusTV, Sky und DAZN) im abschließenden Gruppenspiel daheim gegen den FC Sevilla einen Punkt, um als erstes österreichisches Team ins Champions-League-Achtelfinale einzuziehen. In der extrem ausgeglichenen Gruppe G ist aber alles möglich - bei einer Niederlage im schlimmsten Fall sogar das Europacup-Aus.