Inzaghi versus Inzaghi: Wenn Brüder zu Rivalen werden

Wie Bruder Simone wechselte er nach Ende der Karriere als Trainer in den Nachwuchs. Nach nur zwei Jahren wurde er Cheftrainer von Milan, allerdings nur für eine Saison. Danach ging er in die dritte Liga, stieg mit Venedig auf. Wieder bekam er eine Chance in der Serie A, diesmal, im Jänner 2019, war bei Bologna schon nach wenigen Monaten Schluss. 2018 kam es zum ersten Trainerduell der beiden, das Simone mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Filippo machte nach seiner Entlassung wieder einen Schritt zurück, ging im Sommer 2019 zum süditalienischen Provinzklub Benevento in die Serie B und fixierte sieben Runden vor Schluss den Aufstieg.