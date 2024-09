Wie die FIFA den VAR in Südamerika gerade neu erfindet

Sie tut dies in diesem Fall bei der Unter-20-Weltmeisterschaft der Frauen in Kolumbien , wo eine neue Variante des Videobeweises getestet wird. Offenbar mit Erfolg.

Was dabei neu ist? Es gibt keinen Video-Schiedsrichter mehr, der in einem Kammerl im Stadion oder andernorts in einer Zentrale sitzt und das Geschehen überprüft. Diese Aufgabe wird in Kolumbien der Vierten Offiziellen zuteil, die ihren Arbeitsbereich wie gehabt als Ersatzschiedsrichterin zwischen den Betreuerbänken hat.