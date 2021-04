FIFA-Chef: "Was gut für den Fußball ist, ist gut für die Gesellschaft"

FIFA-Präsident Gianni Infantio hofft im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf eine gesellschaftspolitische Wirkung des Fußballs. Es gebe "Licht am Ende des Tunnels, und mit der Einführung von Impfstoffen hoffen wir, dass das Leben wieder so wird, wie es gelebt werden soll: gemeinsam, ohne die Barrieren und Einschränkungen, die uns die Pandemie aufzwingt", schrieb der Schweizer in einem Gastbeitrag für das Magazin UN Chronicle der Vereinten Nationen.