Feuer am Flugzeug: Schrecksekunde für Arsenal und zwei ÖFB-Stars

Danach kam es für die Arsenal-Spielerinnen allerdings zu einer Schrecksekunde. Wegen eines Schadens an ihrem Flugzeug konnten sie erst mit einem Tag Verspätung nach London zurückreisen. Die Maschine mit dem englischen Team an Bord musste am Sonntagabend am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg den Start abbrechen, weil ein kleinerer Vogel in das Triebwerk geflogen war.