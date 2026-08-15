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Fußball

Neue Bühne: Spaniens WM-Held Torres wechselt den Klub

Ferran Torres wechselt vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Die Ablösesumme soll 50 Millionen Euro betragen.
15.08.2026, 13:18

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Auf nach Paris: Ferran Torres

Paris Saint-Germain hat Spaniens WM-Finalheld Ferran Torres verpflichtet. Der 26-Jährige verlässt den FC Barcelona und wechselt zum Champions-League- und frisch gebackenen UEFA-Supercup-Sieger. 

Spaniens Held Ferran Torres: „Wir wurden endlich erlöst“

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 50 Millionen Euro betragen. Unter dem spanischen PSG-Coach Luis Enrique feierte Torres 2020 sein Länderspieldebüt. Bei der WM 2026 erzielte er im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Treffer. Für Barca kam der Offensivspieler auf 65 Tore und 23 Vorlagen in 207 Spielen.

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