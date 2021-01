FC Liverpool - Manchester United: Mehr als nur ein Fußballspiel

Liverpool (500.000 Einwohner) und Manchester (550.000) trennen nur 50 Kilometer. Beide stehen im Wettstreit um den Status als wichtigstes Wirtschafts- und Kulturzentrum im Norden Englands. Die Städterivalität hat ihren Ursprung in den Zeiten der Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert hatte Liverpool aufgrund der Lage an der Irischen See und seinem Hafen die Nase klar vorne. In der damals reicheren Stadt an der Mündung des River Mersey konzentrierten sich die Reedereien, Banken und Versicherungen, während im ärmeren Manchester nur produziert wurde – besonders in Textilfabriken.