FC Bayern: Müller macht sich für einen Verbleib von Lewandowski stark

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller plädiert mit seinen Münchner Teamkollegen für eine Vertragserfüllung von Torjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern. Der 32-Jährige verwies am Rande der Meisterfeierlichkeiten des Titelträgers am Wochenende aber auch auf die Gesetzmäßigkeiten im Profi-Fußball.

Weltfußballer Lewandowski (33) hatte am Samstag nach dem letzten Saisonspiel in Wolfsburg auch öffentlich angekündigt, seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern zu wollen. Ihn zieht es nach acht Jahren beim FC Bayern offenbar sofort zum FC Barcelona.