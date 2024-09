Nach rassistischen Vorfällen: Barcelonas nächstes CL-Spiel ohne Auswärtsfans

Das nächste Auswärtsspiel des FC Barcelona in der Champions League wird ohne die Fans der Katalanen stattfinden. Die UEFA gab am Freitag bekannt, dass der spanische Club aufgrund von "rassistischem Verhalten" seiner Anhänger in der Partie bei der AS Monaco außerdem 10.000 Euro Strafe zahlen muss. Bei der Auswärtssperre, die am 6. November im Spiel bei Roter Stern Belgrad schlagend wird, wurde eine Bewährungsstrafe aktiviert, die Barcelona im April ausgefasst hatte.