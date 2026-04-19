FavAC krönt sich zum König von Favoriten

Von Fabio Tartarotti Vor sechs Monaten und 17 Spielrunden gastierte der Favoritner AthletikClub als Tabellenschlusslicht am Raxplatz beim Vorletzten, Team Wiener Linien Elektra. Hinter einem Doppelpack von Brooklyn Jacques Barataud gewann der FavAC mit 3:1, gab die rote Laterne an den Lokalrivalen ab und hat sich mittlerweile, nach einem eindrucksvollen Rückrunden-Lauf, aus dem Keller der Tabelle befreit.

Die Elektra, seither durchgehend Tabellenschlusslicht, bekam am Freitagabend, zu Gast an der Kennerroad, die Chance auf eine Revanche im Favoritner Bezirksderby. In einem hart umkämpften Spiel hielt die Elektra zunächst gut dagegen, ehe Borisz Grozdic kurz vor der Pause per Kopf den Siegestreffer für die Hausherren erzielte. Der FavAC hält damit bei drei Siegen in Serie, holte wichtige Punkte im Abstiegskampf und behält die Vormachtstellung im zehnten Wiener Gemeindebezirk.