Favoriten-Schreck aus Dornbach: Nach dem Triumph in die Arbeit

Ein Derbysieg über den Derbysieger, in der Alszeile war am Donnerstag noch lange nach Schlusspfiff Feierstimmung angesagt. Seit dem Abschied aus der höchsten Spielklasse vor knapp 30 Jahren erlebten die Dornbacher wieder ein richtiges Highlight. Die großen Zeiten der Schwarz-Weißen liegen weit in der Vergangenheit. Auch im österreichischen Cup: 1923 holte der Verein zum ersten und bisher einzigen Mal den Titel im Pokalbewerb.

An Trophäen wagt man heutzutage nicht einmal in der Regionalliga zu denken. Dort wartet als nächstes der SC Wiener Neustadt, danach geht es beim SC Neusiedl am See und den USV Scheiblingkirchen-Warth weiter. Auf Platz fünf rangieren die Hernalser im Moment in der Ostliga.