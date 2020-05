Fans reißen Nationalstadion ab

Schon im ersten Spiel in der neu gebauten Friends Arena bekamen die Fans in Stockholm einen echten Leckerbissen zu sehen. Zlatan Ibrahimovics Fallrückzieher-Tor zum 4:2 gegen England ging um die Welt und befüllt gleichzeitig das erste Kapitel in der Geschichte der neuen Arena.

Indes wird das Råsundastadion - die alte Wirkungsstätte der schwedischen Nationalmannschaft und des AIK Stockholm - abgerissen. Was vor allem die Fans freute: Sie bekamen Zutritt zum Stadion und durften sich Souvenirs mit nach Hause nehmen. Egal ob Rasenstücke, Tornetze oder Sitzplätze - nichts wurde verschont. Den Abrissbirnen dürfte diese Aktion die Arbeit erleichtern.

Das letzte Spiel im geschichtsträchtigen Råsundastadion absolvierte der AIK Stockholm in der Europa League gegen SSC Neapel. Das Abschiedsspiel von der eigenen Arena endete mit einer 1:2-Niederlage.

Ein Youtube-Video zeigt tausende Fans beim eifrigen Souvenirs-Sammeln.