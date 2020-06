Falcao darf auf WM-Teilnahme hoffen

Kolumbiens Fußball-Stürmerstar Radamel Falcao darf sich drei Monate nach einem Kreuzbandriss noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Sein behandelnder Arzt geht davon aus, dass der 28-Jährige nach Brasilien fahren wird. "Auch wenn er zu Beginn des Turniers noch nicht 100 Prozent bringen können wird", meinte Jose Carlos Noronha.

Falcao hatte sich die Verletzung am 22. Jänner im französischen Cup zugezogen. Drei Tage später wurde er in Portugal operiert. Der Angreifer von AS Monaco absolviert derzeit in einer Sportklinik in Madrid die zweite Phase seiner Rehabilitation. Die WM beginnt in weniger als zwei Monaten. Kolumbien trifft in Gruppe C auf Griechenland, Japan und die Elfenbeinküste.