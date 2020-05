FAK - WNSC: Liveticker zum Nachlesen

19' Jun mit der Hereingabe, Ramsebner scherzelt den Ball aber gerade noch vor Hosiner zur Ecke

16' Gorgon legt den Ball in der Luft für Hosiner in den 16er, doch der Austria-Angreifer kommt nicht an den Ball.

14' Wieder Gelb, diesmal für Dilaver. Der Austrianer hatte zuvor Offenbacher umgegrätscht.

13' Erste Gelbe Karte der Partie. Der Neustädter Rakowitz wird nach einem Foul verwarnt, eine harte Entscheidung.

10' Wieder Hosiner gegen Siebenhandl - weiter Pass von Mader, der Neustadt-Goalie muss bis an die Strafraumgrenze und ist gerade noch vor dem heranstürmenden Hosiner an der Kugel

8' Jun steckt für Hosiner durch, doch Siebenhandl ist einen Schritt schneller am Ball

7' Lindner souverän. Rückpass von Koch, Fröschl stürmt auf den Ausria-Goalie zu, doch der hat die Ruhe weg und macht den sicheren Haken

5' Erstmals Hosiner. Simkovic lupft das Leder in den 16er, doch Hosiners Kopfball geht zu schwach und zu zentral aufs Tor. Kein Problem für Siebenhandl.

3' Erster Corner für die Veilchen, doch Simkovics Ball geht an Freund und Feind vorbei