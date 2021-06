Glasner hat "Bock" auf erfolgreichen Fußball mit Frankfurt

Oliver Glasner geht sein Engagement beim deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit großem Enthusiasmus an. "Ich habe Bock darauf, hier gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und erfolgreich Fußball spielen zu lassen", sagte der 46-Jährige am Dienstag bei seiner offiziellen Vorstellung und kündigte an: "Wir legen jetzt mit hoher Intensität los."