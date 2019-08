Ex-Teamchef Marcel Koller verletzt sich bei Fahrradsturz

Es will einfach nicht laufen für Marcel Koller. Auf dem Spielfeld kassierte der ehemalige österreichische Teamchef mit dem FC Basel in der Champions League-Qualifikation zwei empfindliche Niederlagen gegen den LASK ( Gesamtscore 2:5), und auch in der Freizeit kam der Schweizer nun vom Kurs ab.

Wie der FC Basel auf seiner Homepage berichtete stürzte Koller am Freitagabend mit dem Fahrrad schwer und erlitt zahlreiche Verletzungen. Beim 58-Jährigen wurden Prellungen und Schürfwunden im Beckenbereich diagnostiziert, dazu zog er sich eine Schulterverletzung zu, die möglicherweise sogar einen operativen Eingriff notwendig macht.