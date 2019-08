3:1-Heimsieg: Der LASK nimmt die CL-Quali-Hürde Basel

LASK-Trainer Valérien Ismaël setzte auf die erwartete Stammelf. Routinier Emanuel Pogatetz ersetzte in der Dreierkette Christian Ramsebner, der im Hinspiel mit einem Sehnenabriss im Oberschenkel ausgeschieden war und erst 2020 wieder Fußball spielen wird können. Schon nach fünf Minuten wäre der 28-Jährige bestimmt aufgesprungen, hätte er nur können. Joao Klauss ließ die erste große Chance allein vor dem Tor aus. Es folgte eine LASK-Serie von drei Eckbällen, aus der sich die Schweizer nur schwer, aber doch befreien konnten und ebenso zu einer ersten Möglichkeit kamen. Ademi traf mit einem Kopfball-Aufsitzer die Latte (11.).

Respekt

Anders als im Hinspiel war den Linzern mehr Respekt anzumerken. Wohl auch, weil der Überraschungsmoment nicht mehr gegeben war, wurden die Schweizer im Pressing nicht immer ganz so hoch attackiert und nach Balleroberungen nicht immer so mutig wie gewohnt gekontert. Und dennoch erspielten sich die Linzer die nächste gute Chance. Der starke Tetteh scheiterte nach Flanke von Goiginger halbvolley an Basels Keeper Omlin (23.).